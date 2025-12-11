Россиянам посоветовали перейти с валютных сбережений на рублевые вклады

По её словам, курс рубля поддерживается высокой ключевой ставкой и сокращением импорта, что обеспечивает относительную стабильность национальной валюты. На фоне этого крупные банки предлагают повышенные проценты по краткосрочным и среднесрочным депозитам в рублях. Специалист считает, что именно такие инструменты сейчас выглядят наиболее выгодными.