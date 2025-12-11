Россиянам посоветовали перейти с валютных сбережений на рублевые вклады

Финансовые аналитики фиксируют: при текущей экономической ситуации валютные инструменты остаются менее привлекательными для сбережений. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.
По её словам, курс рубля поддерживается высокой ключевой ставкой и сокращением импорта, что обеспечивает относительную стабильность национальной валюты. На фоне этого крупные банки предлагают повышенные проценты по краткосрочным и среднесрочным депозитам в рублях. Специалист считает, что именно такие инструменты сейчас выглядят наиболее выгодными.
Депозиты в долларах российские банки по-прежнему открывают, однако ставки на уровне 1,5−3% не создают реального интереса для инвесторов. Горбунова отмечает, что рублевые предложения значительно привлекательнее, а держателям валюты целесообразно рассмотреть перевод средств в рубли и размещение их на депозитах. Дополнительно можно использовать инструменты, завязанные на изменение курса — валютные облигации и фонды.
Покупка иностранной валюты, по мнению эксперта, оправдана лишь в случае планируемой поездки за рубеж. При этом специалист рекомендует приобретать валюту частями: рубль может укрепиться к концу года, однако в следующем возможен обратный тренд — постепенное снижение ключевой ставки и ослабление национальной валюты.
Читайте также: В Российской государственной библиотеке двое посетителей устроили намаз.