Более 600 детей-сирот получат жилье в Приморье в 2025 году

Как отметила министр труда и социальной политики Светлана Красицкая, в прошлом году на эти цели было направлено 2,755 млрд рублей, что позволило обеспечить жильем 760 детей-сирот. В текущем году предусмотрено 2,523 млрд рублей, из которых 97% уже освоено. На сегодняшний день приобретено 490 жилых помещений тремя способами: по договорам специализированного найма, по сертификатам, выдаваемым в рамках федерального законодательства, и по краевым свидетельствам.