Более 600 детей-сирот получат жилье в Приморье в 2025 году

По данным министерства труда и социальной политики, в очереди на получение жилья в Приморье состоят 5174 человека, из них 3385 уже достигли совершеннолетия. В начале 2025 года очередь составляла 5600 человек, таким образом, показатель удалось снизить на 426 человек.
Как отметила министр труда и социальной политики Светлана Красицкая, в прошлом году на эти цели было направлено 2,755 млрд рублей, что позволило обеспечить жильем 760 детей-сирот. В текущем году предусмотрено 2,523 млрд рублей, из которых 97% уже освоено. На сегодняшний день приобретено 490 жилых помещений тремя способами: по договорам специализированного найма, по сертификатам, выдаваемым в рамках федерального законодательства, и по краевым свидетельствам.
«До конца года ожидается ввод в эксплуатацию крупного дома для детей-сирот на улице Русской во Владивостоке, где будет передано 123 квартиры. Еще запланировано приобретение квартир в других городах. Всего в 2025 году планируется обеспечить жильем 637 человек», — добавила она.
Отдельное внимание в текущем году уделено детям-сиротам, принимающим участие в специальной военной операции. В списке таких получателей состоит 244 человека, жильем уже обеспечены 65 в этом году и 142 с начала действия соответствующих норм.
Председатель комитета Игорь Чемерис отметил положительную динамику.
«Хочу поблагодарить правительство Приморского края за работу в этом направлении. У нас было на начало года в очереди 5600 человек, а сейчас 5174, очередь сократилась на 426 человек, чего в последние годы не наблюдалось. Наши совместные усилия дают свои результаты», — объявил чиновник.
Комитет поддержал проект решения единогласно.