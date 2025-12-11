Россия заняла третье место в G20 по объему профицита внешней торговли

По итогам первых девяти месяцев года Россия заняла третье место среди стран «Большой двадцатки» по объёму профицита внешней торговли, достигнув положительного сальдо в 101,7 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует анализ открытых данных, проведённый РИА Новости.
Лидером рейтинга стал Китай с профицитом в 874,76 миллиарда долларов, на втором месте расположилась Германия (169,4 миллиарда долларов). Далее следуют Южная Корея, Саудовская Аравия, Италия, Индонезия, Австралия, Южная Африка и Аргентина с меньшими, но также положительными показателями.
В то же время восемь стран G20 завершили период с торговым дефицитом. Наибольший отрицательный баланс зафиксирован у США (-713,7 млрд долларов), за которыми следуют Индия (-214,6 млрд) и Турция (-67,1 млрд). В список стран с дефицитом также вошли Франция, Мексика, Великобритания, Канада и Япония.
Ранее сообщалось, что США предложили Европе план возвращения России в мировую экономику.
