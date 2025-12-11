Покупательная способность россиян выросла — «индекс бургера» обновил показатели

По словам директора по работе с клиентами «Ромира» Маргариты Абрамкиной, рост индекса отражает улучшение реальных доходов и стабильный спрос в сегменте общепита. Она отмечает, что региональные различия по-прежнему заметны, однако жители большинства округов могут позволить себе больше, чем год назад, что создаёт дополнительные возможности для сетей быстрого питания и новых форматов стритфуда.