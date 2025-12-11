Покупательная способность россиян выросла — «индекс бургера» обновил показатели

Исследование потребительского рынка, подготовленное компанией «Ромир», показало рост реальных возможностей покупателей по всей стране. В третьем квартале 2025 года средний москвич мог приобрести 1025 условных бургеров на месячный доход, тогда как средний показатель по России составил 574.
«Индекс бургера» рассчитывается на основе данных потребительской панели «Ромира», фиксирующей реальные покупки 40 тыс. человек из 15 тыс. домохозяйств, а также статистики Росстата о средней зарплате. Москва традиционно лидирует, причём её показатель вырос на 23% относительно третьего квартала 2024 года. В Санкт-Петербурге индекс увеличился на 4% и достиг 593 бургеров. В целом по стране рост составил 18%.
В федеральных округах динамика распределилась следующим образом: Дальневосточный — 685 бургеров (+30%); Сибирский — 555 (+29%); Центральный — 734 (+23%); Северо-Западный — 618 (+23%); Уральский — 571 (+15%); Северо-Кавказский — 313 (+11%); Приволжский — 443 (+13%); Южный — 385 (+8%).
По словам директора по работе с клиентами «Ромира» Маргариты Абрамкиной, рост индекса отражает улучшение реальных доходов и стабильный спрос в сегменте общепита. Она отмечает, что региональные различия по-прежнему заметны, однако жители большинства округов могут позволить себе больше, чем год назад, что создаёт дополнительные возможности для сетей быстрого питания и новых форматов стритфуда.
