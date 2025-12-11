Развлекательный центр на 3-й Островской в Омске построят за три года

Проект строительства гостиницы и многофункционального культурно-развлекательного комплекса на улице 3-я Островская в Омске получил одобрение. Решение озвучили на областном архитектурно-градостроительном совете. Инвестор заявил, что готов завершить строительство объектов в течение трех лет.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, реализация проекта укрепит туристическую и деловую инфраструктуру района, создав новые возможности для отдыха.
Напомним, в сентябре проект по застройке 3-й Островской отклонили с рекомендацией при доработке учесть повышенный уровень авиационного шума, из-за которого устанавливаются ограничения на размещение гостиниц, ресторанов и многоцелевых залов.
Апарт-отель в восемь этажей рассчитан на 174 номера, из них 110 — однокомнатных. Многофункциональный центр в два этажа должен вместить выставочный, танцевальный и конференц-зал, а также зимний сад.