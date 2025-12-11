Выяснилось, как взять самый выгодный отпуск на новогодние праздники

По её словам, работник использует всего два дня из накопленного отпуска, а остальной период обеспечивает череда выходных и праздничных дней. Такой вариант даёт две недели непрерывного отдыха — с 29 декабря по 11 января — что позволяет восстановиться после предновогодней нагрузки и спокойно начать новый рабочий год.