В Омске нашли инвестора для реставрации двух известных 110-летних домов

Согласно данным на портале «наследие.дом.рф», на средства инвесторов будет отремонтирован «Доходный дом в стиле модерн» в Газетном переулке, 3, известный как дом, где провел свое детство известный советский актер Владислав Дворжецкий. Строение 1900−1910 гг. постройки находится в неудовлетворительном состоянии. Летом 2025 года дом пытались сдать в аренду с условием восстановления, однако аукцион был признан несостоявшимся, несмотря на наличие желающих. По информации «Дом.рф», дом стоит на земельном участке с видом разрешенного использования «Образование и просвещение». Максимальный срок восстановления — конец 2029 года.