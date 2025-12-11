В Омске нашли инвестора для реставрации двух известных 110-летних домов

В Омске найдены инвесторы для реставрации двух объектов культурного наследия, построенных в начале ХХ века.
Согласно данным на портале «наследие.дом.рф», на средства инвесторов будет отремонтирован «Доходный дом в стиле модерн» в Газетном переулке, 3, известный как дом, где провел свое детство известный советский актер Владислав Дворжецкий. Строение 1900−1910 гг. постройки находится в неудовлетворительном состоянии. Летом 2025 года дом пытались сдать в аренду с условием восстановления, однако аукцион был признан несостоявшимся, несмотря на наличие желающих. По информации «Дом.рф», дом стоит на земельном участке с видом разрешенного использования «Образование и просвещение». Максимальный срок восстановления — конец 2029 года.
Еще один объект, для которого найден инвестор, — это бывшая ветеринарная лечебница по улице 5-й Армии, 49. Здание 1900−1916 гг. постройки также находится в неудовлетворительном состоянии. Земельный участок, где он расположен, можно использовать под общественное управление.
Инвесторов для приведения зданий в порядок удалось найти в рамках работы по исполнению поручения президента России Владимира Путина по приведению в удовлетворительное состояние не менее одной тысячи объектов культурного наследия до 2030 года.
Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, для привлечения внебюджетных инвестиций внедрена программа льготного кредитования, агентом которой выступает ПАО ДОМ.РФ. Сведения о нуждающихся в восстановлении памятниках размещаются на платформе «наследие.дом.рф».