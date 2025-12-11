В Омске инвестор за три года построит на Левом берегу отель и досуговый комплекс

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своём телеграм-канале, что на заседании областного архитектурно-градостроительного совета был поддержан проект строительства гостиницы на 174 номера и многофункционального культурно-развлекательного комплекса на улице 3-я Островская в Кировском округе. Инвестор заявил о готовности завершить строительство в течение трёх лет.