В Омске инвестор за три года построит на Левом берегу отель и досуговый комплекс

Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что проект строительства гостиницы на 174 номера и многофункционального комплекса в Кировском округе получил поддержку.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своём телеграм-канале, что на заседании областного архитектурно-градостроительного совета был поддержан проект строительства гостиницы на 174 номера и многофункционального культурно-развлекательного комплекса на улице 3-я Островская в Кировском округе. Инвестор заявил о готовности завершить строительство в течение трёх лет.

Напомним, ранее план по строительству апарт-отеля на участке, который ранее принадлежал региональному отделению ДОСААФ, получил одобрение городского архитектурно-градостроительного совета, но не встретил поддержки в областном совете. После повторного рассмотрения проект было решено поддержать.

Ранее сообщалось, что гостиница должна быть восьмиэтажной и включать 174 номера — 110 одноместных и 64 двухместных. Культурно-развлекательный комплекс предполагалось построить в два этажа, с большим трансформируемым залом, лекционными и компьютерными классами и зимним садом.