Туристы сообщают об отказах принимать в Турции старые банкноты $50 и $100

В Турции ужесточили подход к обмену старых долларовых купюр.

Источник: Аргументы и факты

Туристы в Турции всё чаще жалуются на отказ принимать купюры старого образца номиналом 50 и 100 долларов США. Об этом сообщает турецкая газета Türkiye.

«В обменных пунктах и банкоматах растёт число жалоб. Многие торговые точки и финансовые учреждения перестали принимать купюры в $50, а также некоторые старые версии стодолларовых банкнот. Это создаёт серьёзные неудобства как для туристов, так и для местных жителей», — отмечается в материале.

По информации издания, ужесточение связано с ростом числа поддельных долларов, из-за чего многие продавцы либо вовсе отказываются от приёма таких купюр, либо обменивают их по курсу на 2−3 турецких лиры ниже рыночного.

Ранее сообщалось, что банки в РФ продают новые доллары дороже, чем старые.

Также в Российском союзе туриндустрии рассказали, что старые доллары лучше не брать с собой в поездку вообще ни в какую страну мира, кроме Соединённых Штатов.