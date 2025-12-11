Бизнесмена, обещавшего Приморью газовый заводик, обвиняют по концессионым делам

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении бизнесмена Станислава Неверова. Бывшего руководителя и бенефициара «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации» (ВАНК) и ООО «АврораГаз» обвиняют в хищении почти 1,4 млрд рублей при выполнении концессионных соглашений о газификации Читы и строительству школ в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, сообщает ИА PrimaMedia.
В своё время Неверов презентовал сразу несколько проектов в рамках газификации Дальнего Востока, в том силе «Дальневосточная инвестиционная компания» (проектная компания, входит в группу ВАНК) обязалась инвестировать около 7,5 млрд рублей в строительство завода по производству сжиженного природного газа в ТОР «Находка» в Приморье.
«В рамках инвестиционного проекта запланировано производство СПГ и отгрузка для потребителей на морском транспорте. Завод будет готов перерабатывать 150 млн кубометров газа в год, обеспечивая бункерным топливом морские суда в акватории портов Дальнего Востока и снабжая береговых потребителей СПГ на территории России и стран АТР», — отмечала Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по итогам соглашения, подписанного со структурой ВАНК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ, 18+) в сентябре 2022 года.
Увы, но на практике громко озвученные планы оказались пшиком. В июне 2025 года ВАНК была признана банкротом и в отношении компании открыто конкурсное производство.
Сейчас Неверов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый в период с сентября 2022 года по май 2024 года в рамках реализации концессионных соглашений похитил 558,1 млн рублей. После поступления денежных средств на счета организации они расходовались на цели, не связанные с исполнением обязательств.
«Кроме того, действуя в составе организованной группы, в декабре 2022 года обвиняемый перечислил по мнимым договорам на счета подконтрольных коммерческих организаций 833,9 млн рублей ранее похищенных бюджетных средств, предназначавшихся для строительства социальных объектов. Тем самым под видом полученной прибыли от гражданско-правовых сделок он ввел их в легальный хозяйственный оборот. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Читы Забайкальского края», — сообщила пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.
Ранее Неверов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В целях возмещения ущерба обращено взыскание на принадлежащее ему имущество стоимостью 10,7 млн рублей.