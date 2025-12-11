Бизнесмена, обещавшего Приморью газовый заводик, обвиняют по концессионым делам

«Кроме того, действуя в составе организованной группы, в декабре 2022 года обвиняемый перечислил по мнимым договорам на счета подконтрольных коммерческих организаций 833,9 млн рублей ранее похищенных бюджетных средств, предназначавшихся для строительства социальных объектов. Тем самым под видом полученной прибыли от гражданско-правовых сделок он ввел их в легальный хозяйственный оборот. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Читы Забайкальского края», — сообщила пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.