Многолетний пустырь на Балхаше изъяли у владельца и передали на аукцион

Известно, по результатам внеплановой проверки на побережье озера Балхаш был выявлен земельный участок площадью 0,5 га, расположенный в селе Торангалык, предназначенный для обустройства зоны отдыха и оказания туристических услуг, который в течение многих лет не использовался.
Предпринимателю было выдано предписание об освоении данного участка.
В связи с невыполнением предписания Департамент по управлению земельными ресурсами (ДУЗР) Карагандинской области наложил на предпринимателя штраф и обратился в суд с требованием о принудительном изъятии земельного участка.
В итоге специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области полностью удовлетворил требование ДУЗР, приняв решение о принудительном изъятии земельного участка с последующим его выставлением на торги (аукцион).
«Решение суда вступило в законную силу», — говорится в заключительной части.