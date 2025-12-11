Ричмонд
Многолетний пустырь на Балхаше изъяли у владельца и передали на аукцион

Неиспользуемый участок на побережье Балхаша вернули в государственную собственность. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства.

Источник: Zakon.kz

Известно, по результатам внеплановой проверки на побережье озера Балхаш был выявлен земельный участок площадью 0,5 га, расположенный в селе Торангалык, предназначенный для обустройства зоны отдыха и оказания туристических услуг, который в течение многих лет не использовался.

Предпринимателю было выдано предписание об освоении данного участка.

В связи с невыполнением предписания Департамент по управлению земельными ресурсами (ДУЗР) Карагандинской области наложил на предпринимателя штраф и обратился в суд с требованием о принудительном изъятии земельного участка.

В итоге специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области полностью удовлетворил требование ДУЗР, приняв решение о принудительном изъятии земельного участка с последующим его выставлением на торги (аукцион).

«Решение суда вступило в законную силу», — говорится в заключительной части.