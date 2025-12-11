Число легальных таксистов в Хабаровском крае выросло в 10 раз

В Хабаровском крае значительно увеличилось число легально работающих водителей легкового такси. Ключевым фактором стало решение законодателя, предоставившего возможность официально зарегистрироваться в этом качестве самозанятому, сообщает пресс-служба главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Благодаря этой мере с 2024 года 1411 водителей-самозанятых в крае встали на законные рельсы.
«Возможность легализоваться в качестве самозанятого стала для рынка точкой роста в сторону прозрачности. Мы наблюдаем осознанный выбор водителей в пользу законной работы: если на начало февраля 2024 года в реестре было всего 152 самозанятых таксиста, то сейчас их число возросло почти в десять раз. Этот формат особенно актуален для граждан, которые рассматривают такси как гибкую подработку. Теперь они могут работать честно, платить понятные налоги и быть социально защищенными», — прокомментировала заместитель начальника главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Инна Лаврук.
На сегодняшний день всего в региональном реестре перевозчиков по состоянию на декабрь числятся 1534 субъекта, включая также 113 индивидуальных предпринимателей и 15 юридических лиц.
Напомним, что оказание услуг легкового такси возможно исключительно при наличии у перевозчика разрешения. С 1 сентября 2023 года разрешения выдаются бесплатно в виде электронной реестровой записи.
