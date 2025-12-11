Число легальных таксистов в Хабаровском крае выросло в 10 раз

«Возможность легализоваться в качестве самозанятого стала для рынка точкой роста в сторону прозрачности. Мы наблюдаем осознанный выбор водителей в пользу законной работы: если на начало февраля 2024 года в реестре было всего 152 самозанятых таксиста, то сейчас их число возросло почти в десять раз. Этот формат особенно актуален для граждан, которые рассматривают такси как гибкую подработку. Теперь они могут работать честно, платить понятные налоги и быть социально защищенными», — прокомментировала заместитель начальника главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Инна Лаврук.