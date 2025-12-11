$417,1 млн неэффективных трат выявили аудиторы в пенсионной системе Казахстана

В целом, в республике ежегодно увеличивается как количество получателей пенсий и пособий, так и суммы выплат. За последние пять лет средняя солидарная пенсия выросла на 37%, средняя базовая пенсия на 45%, средняя пенсия с Пенсионного фонда на 25%. Средний размер госпособий увеличился на 58%, а выплаты с Фонда социального страхования — более чем в 2,5 раза.