$417,1 млн неэффективных трат выявили аудиторы в пенсионной системе Казахстана

АСТАНА, 11 дек — Sputnik. Высшая аудиторская палата Казахстана опубликовала результаты проведенного аудита систем пенсионного и социального обеспечения граждан.
Аудиторы зафиксировали факты искусственного завышения уровня дохода и количества мест работы для получения повышенных выплат по беременности и родам. В отдельных случаях отчисления делались с трех до десяти мест работы одновременно, а 169 человек числились более чем в 16 организациях.
«Для исключения таких фактов требуется доработка нормативной базы. Кроме того, зафиксированы факты избыточного изъятия активов Фонда социального страхования из доверительного управления, что привело к неэффективному использованию активов на сумму более 216 млрд тенге», — сообщил ВАП.
Отсутствие нормы о предельном размере социальных выплат, а также недостаточный уровень взаимодействия с органами государственных доходов при подтверждении доходов получателей привели к потере активов Фонда социального страхования на сумму порядка 96 миллиардов тенге (158,2 миллиона долларов).
«Эффективность систем пенсионного и социального обеспечения снижает отсутствие интеграции с базами данных уполномоченных госорганов по вопросам получения сведений об умерших, получивших разрешение на выезд на ПМЖ, вставших на консульский учет
По итогам аудита выявлены финансовые нарушения на 5 миллионов тенге (9,6 тысяч долларов), а также неэффективное использование средств на 216,2 миллиардов тенге (417,1 миллионов долларов).
Установлено 46 системных недостатков, 22 материала переданы для рассмотрения административной ответственности. Кроме того, материалы по двум фактам направлены в правоохранительные органы.
В целом, в республике ежегодно увеличивается как количество получателей пенсий и пособий, так и суммы выплат. За последние пять лет средняя солидарная пенсия выросла на 37%, средняя базовая пенсия на 45%, средняя пенсия с Пенсионного фонда на 25%. Средний размер госпособий увеличился на 58%, а выплаты с Фонда социального страхования — более чем в 2,5 раза.