Реалии белорусской логистики: перевозчики в постоянном поиске альтернативы

Минувшая осень запомнится автомобильным грузоперевозчикам как эстафета открытия/закрытия границ. Как все эти пертурбации отразились на логистике и грузопотоках, Sputnik рассказала директор компании-партнера «Биржа грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяна Солдатенко.
Польша
Сначала осенью «отличилась» Польша: в сентябре она полностью закрыла границу с Беларусью на две недели. Как итог, значительно выросли очереди на белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. Соответственно, выросли сроки поставок грузов, увеличились издержки.
В октябре Польша заявила о планах возобновить работу двух пунктов пропуска, которые были закрыты еще в 2023 и 2021 годах. Так и произошло в ночь на 17 ноября (открылись «Кузница-Белостоцкая» — «Брузги» и «Бобровники» — «Берестовица»).
В целом, как отметила представитель биржи, закрытие пунктов пропуска на этом направлении вызвало не только удорожание логистики и увеличение сроков доставки, но и недовольство польских перевозчиков.
«Польская Ассоциация международных автоперевозчиков обратилась в правительство с просьбой пересмотреть свои решения в части закрытых границ. Организация обратила внимание на необходимость принять срочные меры для разрешения кризиса на польско-белорусской границе, возникшего после сентябрьской остановки в работе контрольно-пропускных пунктов», — пояснила Татьяна Солдатенко.
Среди предлагаемых польскими перевозчиками мер была и просьба разрешить перенаправить часть грузовых перевозок на другие пограничные переходы. Как полагает представитель ATI.SU, решение Варшавы возобновить работу двух пунктов пропуска на белорусско-польской границе частично связано и с этим.
Как итог, сейчас на польско-белорусской границе работают четыре пункта пропуска, через два из которых можно следовать большегрузам. Эксперт считает, что глобально проблему с очередями, повышением сроков поставок и ростом издержек и ставок это не решит, но даст перевозчиком немного больше вариантов в планировании маршрутов.
Литва
Еще более резонансной, чем польское закрытие границ, стала такая же мера, принятая Литвой. В последних числах октября Вильнюс заявил, что полностью закрывает автомобильную границу с Беларусью на месяц — до 30 ноября 2025 года. При этом под удар попали и литовские фуры, которые находились на белорусской территории. Как известно, Минск ввел ответные меры, ограничив движение фур с литовской регистрацией и разрешив им находиться только на специальных платных стоянках.
«Белорусские компании восприняли закрытие литовских пунктов пропуска достаточно стойко, так как уже успели адаптироваться к работе в условиях постоянных новых ограничений и запретов. Между собой логисты шутят, что главный тренд этого года — “альтернативная логистика”, — обратила внимание Татьяна Солдатенко.
Каждый раз приходится искать альтернативные маршруты взамен привычных — дешевых и быстрых. Перевозчики уже работают с ЕС по объездным путям, которые все чаще пролегают через Турцию. Как отметила эксперт, это увеличивает и стоимость доставок, и сроки.
Она напомнила, что на этом фоне Литва открыла два контрольно-пропускных пункта досрочно: 20 ноября, а не 30-го, как предполагалось ранее.
Каботаж в РФ
На восточном направлении самым долгожданным событием для белорусских перевозчиков этой осенью стало начало каботажных рейсов в России. В Государственной информационной системе РФ перевозочных электронных документов (ГИС ЭПД) заработала подсистема «Портал каботажных автомобильных перевозок грузов».
Такие перевозки возможны при соблюдении ряда условий. Во-первых, каботажная перевозка возможна только в случае завершения международного рейса. Можно совершить максимум три последовательные каботажные перевозки по территории России.
Во-вторых, последнюю из них нужно завершить не позднее 7 дней от даты разгрузки в ходе завершения международного рейса. В-третьих, надо оформить специальные заявки через упомянутую инфосистему. Согласование через нее необходимо для каждой каботажной перевозки. Одна заявка рассматривается два рабочих дня.
«Белорусы уже начали осваиваться на российском рынке каботажа и первые такие перевозки уже выполнены белорусскими перевозчиками. Работа с каботажем делает поездки по российскому направлению более прибыльными, так как позволяет компании дополнительно заработать, совершив на обратном пути из России несколько рейсов между ее городами», — рассказала Татьяна Солдатенко.
Казахстан
Очередями из фур этой осенью обозначилось не только западное направление, но и восточное. Усиление досмотров на российско-казахстанской границе в сентябре стало причиной длинных очередей и простоев большегрузов с товарами из Китая.
Примечательно, что ответственность за рост очередей никто из стран на себя не взял. По информации российской стороны, причины задержек связаны с позицией Казахстана, который не желает, чтобы его территория использовалась для обхода западных санкций и поставок в Россию товаров двойного назначения. Казахстан же виной роста очередей считает меры Российской Федерации по ужесточению контроля грузоперевозок: в частности, усиление процедур проверки грузов и введению дополнительные мер по проверке документов и соблюдению санитарных и фитосанитарных требований.
«Белорусские перевозчики тоже попали в эти пробки, так как под усиленный досмотр подпадают все грузы, которые ввозят в Россию из Китая. Чтобы снизить риски простоев и задержек в поставках, многие белорусские компании стали рассматривать другие маршруты. Даже не несмотря на то, что Казахстан — это самый короткий транзитный коридор для поставок из Китая в Беларусь», — отметила эксперт.
Турция
Хорошие новости из Турции. В октябре в Беларуси ратифицировали протокол к соглашению с Турцией о взаимной отмене виз для международных перевозчиков. Суть в том, что после вступления изменений в силу перевозчики из Беларуси смогут находиться в Турции (и наоборот) без виз до 90 дней непрерывно на протяжении каждого 180-дневного периода. Сейчас срок безвизового непрерывного пребывания ограничен 30 днями, а общего — 90 днями в году.
«Улучшение условий по безвизовому режиму для перевозчиков существенно упростит работу на этом направлении. Ограничение непрерывного пребывания в стране тридцатидневным периодом часто влекло сложности для водителей. Потому что, во-первых, на практике на доставку грузов уходит в среднем 35−40 суток и за 30 дней перевозчик мог просто не успеть закончить работу», — объяснила Татьяна Солдатенко.
Эксперт обратила внимание, что турецкое направление очень популярно в последние годы. Как уже отмечалось, именно через эту страну чаще всего поставляются товары из Беларуси в Евросоюз и обратно после введения санкций.