Реалии белорусской логистики: перевозчики в постоянном поиске альтернативы

Еще более резонансной, чем польское закрытие границ, стала такая же мера, принятая Литвой. В последних числах октября Вильнюс заявил, что полностью закрывает автомобильную границу с Беларусью на месяц — до 30 ноября 2025 года. При этом под удар попали и литовские фуры, которые находились на белорусской территории. Как известно, Минск ввел ответные меры, ограничив движение фур с литовской регистрацией и разрешив им находиться только на специальных платных стоянках.