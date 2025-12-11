РФ ограничила поставки четырех белорусских производителей мяса, молочки и яиц

В России ограничили поставки продукции четырех белорусских производителей. Подробности сообщаются в официальном письме Россельхознадзора.
Так, из-за несоответствия качества российским ведомством ограничены поставки белорусских производителей мяса, молочной продукции и яиц. В перечне называются агрохолдинг «Беловежский», в готовой мясной продукции которого обнаружен азитромицин, Горецкий пищевой комбинат, в кисломолочной продукции которого нашли бактерии группы кишечной палочки, Пружанский молочный комбинат, в сухой молочной продукции которого были превышены микроорганизмы, а также птицефабрика «Городок», в куриных яйцах которой обнаружили монензин.
— Продукция, отгруженная до 10 декабря включительно, принимается в обычном режиме, — уточнили в Россельхознадзоре.
И еще для пяти белорусских компаний усилен лабораторный контроль в связи с первичными нарушениями. Здесь назвали Витебскую бройлерную птицефабрику, предприятия «Серволюкс Агро» и «Смолевичи Бройлер» из-за листерий в мясе и субпродуктах птицы, а также Березинский производственный участок филиала «Здравушка-милк» в связи с эритромицином в сливочном масле и совхозкомбинат «Заря» из-за салиномицина в куриных яйцах.
