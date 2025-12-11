РФ ограничила поставки четырех белорусских производителей мяса, молочки и яиц

И еще для пяти белорусских компаний усилен лабораторный контроль в связи с первичными нарушениями. Здесь назвали Витебскую бройлерную птицефабрику, предприятия «Серволюкс Агро» и «Смолевичи Бройлер» из-за листерий в мясе и субпродуктах птицы, а также Березинский производственный участок филиала «Здравушка-милк» в связи с эритромицином в сливочном масле и совхозкомбинат «Заря» из-за салиномицина в куриных яйцах.