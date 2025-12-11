В Красноярске из магазина изъяли 56 литров нелегального алкоголя (видео)

Торговая точка попала в поле зрения правоохранителей после жалоб местных жителей на то, что там продают алкоголь без лицензии. В сентябре в ходе проведения проверки этот факт подтвердился и был составлен протокол по ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции физическими лицами». С владельцем магазина провели профилактическую беседу, но он продолжил нарушать закон.
«В ноябре полицейские провели контрольную закупку, в ходе которой еще раз подтвердился факт продажи безакцизного горячительного. В результате был составлен протокол по ст. 14.17 КоАП РФ “Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции”, изъято 203 бутылки разного объема и содержания», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».
В ближайшее время владельца торговой точки привлекут к административной ответственности, после решения суда изъятый алкоголь будет уничтожен.