Палата представителей США приняла проект о рекордном оборонном бюджете

Согласно документу, 400 миллионов долларов Вашингтон выделит Киеву и в 2027 году. При этом законопроект накладывает на министра войны США «обязательство докладывать» в Палату представителей и Сенат о «приостановке или прекращении» предоставления разведданных Украине.