Палата представителей США приняла проект о рекордном оборонном бюджете

Палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете на 2026 год, где предусмотрена многомиллионная поддержка Украины.

Источник: Аргументы и факты

Палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете на следующий год, которым предусматривается выделение Украине 400 миллионов долларов в качестве поддержки. Об этом свидетельствуют обнародованные результаты голосования в нижней палате Конгресса.

Документ одобрили большинством голосов: «за» высказались 312 законодателей, а «против» — 112.

Теперь проект закона будет рассматриваться в Сенате Соединенных Штатов.

Международное информационное агентство Reuters отмечает, что законопроект является «масштабным» и им предполагаются «рекордные» 901 миллиард долларов ежегодных военных расходов.

Согласно документу, 400 миллионов долларов Вашингтон выделит Киеву и в 2027 году. При этом законопроект накладывает на министра войны США «обязательство докладывать» в Палату представителей и Сенат о «приостановке или прекращении» предоставления разведданных Украине.