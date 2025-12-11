НАМИ хочет срочно переписать ГОСТ из-за праворульных и гибридных автомобилей

«Гибрид на холостом ходу — это сложный момент, он либо вообще не заводится, поскольку батарея полностью заряжена. Либо, если батарея разряжена, он заводится и работает под нагрузкой электродвигателя — и это уже совсем не холостой ход. Методику надо как-то скорректировать, эту работу мы сейчас тоже начнём и предложим корректировку методики в ГОСТ 33670 — чтобы лабораториям не приходилось вынужденно отступать от методики при оценке соответствий», — заявил Аникеев.