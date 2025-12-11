ЦБ заявил о наличии в РФ инфраструктуры для работы с криптовалютой

В России сформирована вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой. Операции с цифровыми активами будут осуществляться преимущественно через действующих участников рынка. Об этом сообщил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин.
Однако, как отметил зампред ЦБ России, необходимо вносить изменения в законы: о рынке ценных бумаг, о цифровых финансовых активах, в банковское законодательство. Сейчас регулятор изучает возможность выделения криптообменникам отдельной категории участников финансового рынка и введение их лицензирования.
«Мы обсуждаем с Министерством финансов, Федеральной службой по финансовому мониторингу, другими ведомствами наши предложения и нужно ли их корректировать», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщил, что кибермошенники легализуют две трети похищенных у россиян денег при помощи схем с криптовалютой. Он сообщил о разработке инструмента для конфискации цифровых валют российскими правоохранителями.