Текстильную продукцию из Беларуси впервые продали в Узбекистан на биржевых торгах

«Появление новой товарной позиции в структуре биржевого экспорта в Узбекистан — это, безусловно, положительное событие в контексте развития биржевой торговли между нашими странами. В текущем году через биржу на узбекский рынок активно поставляются пиломатериалы, мясо и мясные субпродукты, сухое молоко, сливочное масло, а теперь и текстильная продукция. По итогам 11 месяцев сумма сделок по продаже белорусских товаров в Узбекистан выросла более чем в 2 раза и составила 107 миллионов долларов», — отметил пресс-секретарь товарной биржи Роман Янив.