Текстильную продукцию из Беларуси впервые продали в Узбекистан на биржевых торгах

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) заключили первую сделку по продаже текстильной продукции в Узбекистан, сообщает БелТА.
Первопроходец — белорусский производитель трикотажных изделий, реализовавший на биржевых торгах чистошерстяной очес (побочный продукт прядения, состоящий из коротких волокон шерсти).
Объем сделки составил 107 тонн, а покупателем выступило предприятие текстильной промышленности РУз. Ранее эта компания участвовала в биржевых торгах исключительно как продавец, поставляя на белорусский рынок хлопчатобумажную пряжу.
«Появление новой товарной позиции в структуре биржевого экспорта в Узбекистан — это, безусловно, положительное событие в контексте развития биржевой торговли между нашими странами. В текущем году через биржу на узбекский рынок активно поставляются пиломатериалы, мясо и мясные субпродукты, сухое молоко, сливочное масло, а теперь и текстильная продукция. По итогам 11 месяцев сумма сделок по продаже белорусских товаров в Узбекистан выросла более чем в 2 раза и составила 107 миллионов долларов», — отметил пресс-секретарь товарной биржи Роман Янив.
По состоянию на 10 декабря 2025 года на БУТБ были аккредитованы 250 резидентов Узбекистана. С начала года пул пользователей белорусской биржевой площадки пополнился 73 новыми компаниями РУз.