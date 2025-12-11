Зарплаты бюджетников вырастут в Беларуси с 1 января 2026 года

В Беларуси базовая ставка для оплаты труда в бюджетной сфере будет изменена с 1 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Так, базовая ставка для оплаты труда бюджетников с 1 января 2026-го в Беларуси будет увеличена на 8,8% и составит 297 белорусских рублей. Сейчас базовая ставка составляет 273 рубля.
В Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали, что увеличение базовой ставки повлияет на рост зарплат в бюджетных организациях. И базовая ставка связана со стимулирующими и компенсирующими выплатами, которые также вырастут с нового года.
— Это позволит поддержать заработные платы абсолютно всех категорий бюджетников на уровне выше инфляции, — обратили внимание в Минтруда.