Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мининформации заблокировало ряд криптобирж в Беларуси

В Беларуси заблокирован доступ к ряду криптобирж.

Источник: Комсомольская правда

Министерством информации в Беларуси заблокирован ряд криптобирж, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на данные Государственной инспекции по электросвязи.

В БелГИЭ проинформировали о том, что по решению Мининформации заблокированы сайты ряда криптовалютных бирж, в том числе доступ к таким известным платформам, как Bybit, OKX, BingX и Bitget.

В пояснениях к списку ограниченного доступа указано, что доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Беларуси.

Датой включения названных ресурсов в список заблокированных значится 10 декабря. Другие причины введенного ограничения не указаны.

Напомним, в сентябре 2025-го президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию в сфере криптовалюты в Беларуси. Он подчеркнул, что еще два года назад распорядился урегулировать эту сферу, но так и не получил согласованных решений: «До сих пор документов у меня на столе нет».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше