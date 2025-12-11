Мининформации заблокировало ряд криптобирж в Беларуси

Министерством информации в Беларуси заблокирован ряд криптобирж, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на данные Государственной инспекции по электросвязи.
В БелГИЭ проинформировали о том, что по решению Мининформации заблокированы сайты ряда криптовалютных бирж, в том числе доступ к таким известным платформам, как Bybit, OKX, BingX и Bitget.
В пояснениях к списку ограниченного доступа указано, что доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Беларуси.
Датой включения названных ресурсов в список заблокированных значится 10 декабря. Другие причины введенного ограничения не указаны.
Напомним, в сентябре 2025-го президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию в сфере криптовалюты в Беларуси. Он подчеркнул, что еще два года назад распорядился урегулировать эту сферу, но так и не получил согласованных решений: «До сих пор документов у меня на столе нет».