Мининформации заблокировало ряд криптобирж в Беларуси

Напомним, в сентябре 2025-го президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию в сфере криптовалюты в Беларуси. Он подчеркнул, что еще два года назад распорядился урегулировать эту сферу, но так и не получил согласованных решений: «До сих пор документов у меня на столе нет».