Озвучены способы определить поддельные квитанции ЖКХ

Если личного кабинета нет, то для избегания мошенничества рекомендуется обращать внимание на источник получения квитанции — это может быть электронная почта или консьерж. Также важно внимательно осматривать цвет бумаги, формат документа, расшифровку строк и сверять данные о проживающих и показания счетчиков с реальной информацией, поскольку мошенники не имеют доступа к этим данным и зачастую указывают их неточно.