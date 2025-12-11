Озвучены способы определить поддельные квитанции ЖКХ

В беседе с порталом «Дом Mail» эксперты рассказали о том, что мошенники нередко размещают фальшивые квитанции в почтовых ящиках или внедряют в них вредоносные ссылки через QR-коды с целью похищения личных или платёжных данных, сообщает ИА DEITA.RU.
Такие поддельные счета также могут приходить по электронной почте. Главная рекомендация — получать счета и осуществлять оплату через личные кабинеты на официальных сервисах или платформах управляющих компаний. Это значительно повышает безопасность расчетов.
Если личного кабинета нет, то для избегания мошенничества рекомендуется обращать внимание на источник получения квитанции — это может быть электронная почта или консьерж. Также важно внимательно осматривать цвет бумаги, формат документа, расшифровку строк и сверять данные о проживающих и показания счетчиков с реальной информацией, поскольку мошенники не имеют доступа к этим данным и зачастую указывают их неточно.
Выявив признаки подделки, необходимо незамедлительно связаться с представителем управляющей компании для уточнения ситуации, заключили специалисты.