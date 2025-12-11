В Омске вырастет тариф для электротранспорта

Тариф, таким образом, вырастет больше чем на 2 рубля (сейчас он составляет 70 рублей 14 копеек). На стоимость проезда для пассажиров это не повлияет: омичи платят за билеты сумму, установленную решением Горсовета, а она с 1 января 2026 года составит 40 рублей при безналичной оплате и 47 рублей за наличку.