В Омске вырастет тариф для электротранспорта

В следующем году тариф для электротранспорта в Омске вырастет до 72 рублей 29 копеек. Соответствующее решение во вторник, 9 декабря, приняла Региональная энергетическая комиссия.
Тариф, таким образом, вырастет больше чем на 2 рубля (сейчас он составляет 70 рублей 14 копеек). На стоимость проезда для пассажиров это не повлияет: омичи платят за билеты сумму, установленную решением Горсовета, а она с 1 января 2026 года составит 40 рублей при безналичной оплате и 47 рублей за наличку.
Тариф — это сумма, в которую фактически обходится предприятию одна перевозка одного омича. Мэрия ежегодно компенсирует транспортным предприятиям разницу между тарифом и стоимостью проезда. Рост тарифа, таким образом, увеличит размер этой компенсации.
Следующим на очереди, вероятно, будет решение об увеличении тарифа для автобусов. В этом году он составлял чуть больше 57 рублей.