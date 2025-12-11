В Омске ищут сотрудников с опытом и без на зарплату от 70 до 200 тысяч рублей

Один из сервисов по поиску работы проанализировал вакансии, открытые для жителей Омска, и назвал «лучшие» вакансии декабря 2025 года с высокой зарплатой.
Так, по данным SuperJob, в Омске ищут специалиста на должность главного энергетика. Ему предлагают от 170 до 200 тысяч рублей в месяц. В обязанности, в частности, входит организация и руководство подразделениями, финансовое планирование, управление бюджетом и другая работа.
На зарплату от 160 тысяч рублей в Омске ищут водителя категории Е. Работать нужно в сети магазинов. Уточняется, что опыт работы не требуется. Надо будет доставлять товары между складами компании или развозить по магазинам.
Врачу-неврологу в омской больнице предлагают 90 тысяч рублей в месяц. График работы — пять дней в неделю. Требуется опыт работы от 1 года.
Менеджер по продажам логистических услуг может получать в Омске от 85 тысяч рублей. Среди обязанностей — привлечение и сопровождение клиентов, ведение переговоров, продажа транспортных услуг компании. Опыт не требуется.
От 70 до 110 тысяч рублей предлагают закройщику на мебельной фабрике. Здесь опыт работы тоже не обязателен, но, как указывается в объявлении, его наличие будет преимуществом.