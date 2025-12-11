В Омске ищут сотрудников с опытом и без на зарплату от 70 до 200 тысяч рублей

Так, по данным SuperJob, в Омске ищут специалиста на должность главного энергетика. Ему предлагают от 170 до 200 тысяч рублей в месяц. В обязанности, в частности, входит организация и руководство подразделениями, финансовое планирование, управление бюджетом и другая работа.