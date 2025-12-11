Омич наказал автосалон за навязывание страховки

В суде установили, что 23 октября 2024 года покупатель подписал договор на покупку автомобиля Chery Tiggo 8 Pro. Его первоначальная стоимость с дополнительным оборудованием превышала 4,19 миллиона рублей, но с учётом скидки покупатель заплатил на 365 тысяч рублей меньше. В договоре было прописано условие, что если покупатель откажется от страховок или досрочно погасит кредит, то скидка будет отменена, и он должен будет заплатить полную цену автомобиля.