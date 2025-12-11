Омич наказал автосалон за навязывание страховки

Омич выиграл дело у автосалона и сохранил скидку на автомобиль, несмотря на отказ от страховок. Подробности дела сообщили в объединённой пресс-службе судов Омской области.
Первомайский районный суд Омска вынес решение в пользу местного жителя, который спорил с автосалоном «Барс-Азия». Дилер требовал вернуть более 365 тысяч рублей скидки, потому что покупатель отказался от страховок, но суд признал такие условия договора незаконными.
В суде установили, что 23 октября 2024 года покупатель подписал договор на покупку автомобиля Chery Tiggo 8 Pro. Его первоначальная стоимость с дополнительным оборудованием превышала 4,19 миллиона рублей, но с учётом скидки покупатель заплатил на 365 тысяч рублей меньше. В договоре было прописано условие, что если покупатель откажется от страховок или досрочно погасит кредит, то скидка будет отменена, и он должен будет заплатить полную цену автомобиля.
Однако суд пришёл к выводу, что цена автомобиля была завышена из-за обязательного оформления страховок. Отказ от них означал, что покупатель должен был заплатить на 365 тысяч больше. Суд признал этот пункт договора незаконным, так как он создавал невыгодные условия для покупателя, заставляя его принимать страховки, чтобы не потерять скидку.
В результате требования автосалона вернуть скидку были отклонены. Более того, по встречному иску покупателя суд обязал автосалон выплатить ему 12 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред, а также заплатить штраф. Решение суда вступило в силу.