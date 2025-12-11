Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малоснежная зима обрушила продажи лопат в России

Жители многих российских регионов стали покупать меньше лопат и щеток из-за отсутствия снежного покрова, утверждает «SHOT ПРОВЕРКА».

Жители многих российских регионов стали покупать меньше лопат и щеток из-за отсутствия снежного покрова, утверждает «SHOT ПРОВЕРКА».

Издание утверждает, что снижение продаж снегоуборочного инвентаря составило около 30 процентов. Примерно такой же оказалась тенденция в отношении противогололедных реагентов, в то время как популярность снегоуборщиков почти не снизилась.

Также сообщается, что снегоуборочный инвентарь в среднем подешевел, а противоледные реагенты подорожали.

Читайте материал «Шойгу посетил завод российско-лаосской дружбы».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.