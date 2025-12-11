Малоснежная зима обрушила продажи лопат в России

Жители многих российских регионов стали покупать меньше лопат и щеток из-за отсутствия снежного покрова, утверждает «SHOT ПРОВЕРКА».
Издание утверждает, что снижение продаж снегоуборочного инвентаря составило около 30 процентов. Примерно такой же оказалась тенденция в отношении противогололедных реагентов, в то время как популярность снегоуборщиков почти не снизилась.
Также сообщается, что снегоуборочный инвентарь в среднем подешевел, а противоледные реагенты подорожали.
