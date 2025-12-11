В Омске за 490 миллионов отремонтируют котельный цех ТЭЦ-5

Основной целью ремонта является обеспечение бесперебойной работы оборудования и продление его срока эксплуатации. Работы должны быть завершены до конца 2026 года. Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит отремонтировать энергетические котлы, тепловую изоляцию, заменить трубы и горелочные устройства, а также провести другие необходимые работы.