В Омске за 490 миллионов отремонтируют котельный цех ТЭЦ-5

АО «Территориальная генерирующая компания № 11» объявила аукцион на капитальный ремонт оборудования котельного цеха ТЭЦ-5. Начальная стоимость контракта составляет около 490 млн рублей.
Основной целью ремонта является обеспечение бесперебойной работы оборудования и продление его срока эксплуатации. Работы должны быть завершены до конца 2026 года. Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит отремонтировать энергетические котлы, тепловую изоляцию, заменить трубы и горелочные устройства, а также провести другие необходимые работы.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 декабря текущего года.
Ранее сообщалось, что ТГК-11 также заказала ремонт электродвигателей на ТЭЦ-5. Начальная цена этого контракта составила 48,2 млн рублей. Работы затронут молотковые мельницы, сетевые насосы, центробежные дымососы и дробилки для твердого топлива.