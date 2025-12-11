Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске за 490 миллионов отремонтируют котельный цех ТЭЦ-5

Основной целью ремонта является обеспечение бесперебойной работы оборудования и продление его срока эксплуатации.

Источник: Om1 Омск

АО «Территориальная генерирующая компания № 11» объявила аукцион на капитальный ремонт оборудования котельного цеха ТЭЦ-5. Начальная стоимость контракта составляет около 490 млн рублей.

Основной целью ремонта является обеспечение бесперебойной работы оборудования и продление его срока эксплуатации. Работы должны быть завершены до конца 2026 года. Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит отремонтировать энергетические котлы, тепловую изоляцию, заменить трубы и горелочные устройства, а также провести другие необходимые работы.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что ТГК-11 также заказала ремонт электродвигателей на ТЭЦ-5. Начальная цена этого контракта составила 48,2 млн рублей. Работы затронут молотковые мельницы, сетевые насосы, центробежные дымососы и дробилки для твердого топлива.