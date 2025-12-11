Опубликован топ-5 самых «денежных» вакансий в Нижнем Новгороде

Кандидату на эту должность предлагают от 114 до 148 тысяч рублей в месяц. Кроме достойного оклада, работодатель предлагает полис добровольного медицинского страхования, корпоративные скидки и такси до работы и обратно в утренние и вечерние часы. На втором месте — главный бухгалтер. Работодатель готов платить специалисту от 112 тысяч рублей. Третью строчку занимает вакансия замруководителя строительного направления. Соискателю с опытом от одного года предлагают ежемесячный доход от 100 тысяч рублей.