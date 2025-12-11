В Самаре согласовали внешний вид высотки с подземным паркингом

В Советском районе Самары согласовали архитектурно-градостроительный облик многоэтажного жилого дома. Его планируют возвести со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом. Соответствующий приказ опубликован на сайте минградполитики региона.
«Застроить предлагается участок общей площадью 16425,14 кв. метров в границах улиц Советской Армии, Печерской и Кабельного переулка. Приказ вступает в силу со дня его подписания», — рассказали в пресс-службе.
У высотки сделают 22 этажа. Напомним, ранее появился проект КРТ Красной Глинки. Место ветхих двухэтажных домов займут причудливые высотки-башни с красивыми видами на Волгу и горы. Появятся детские сады, паркинги и многофункциональный культурно-досуговый центр.