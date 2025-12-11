Скляр объяснил, почему Казахстан не может отменить утильсбор

«И потом, когда мы вступали в ВТО, нормы ВТО говорят о том, что мы снизили таможенную пошлину с 30 до 15 процентов, однако заместили ее этим утильсбором. Но он должен идти на экологические нужды, на другие мероприятия — он может быть потрачен на это. Однако, если мы отменим эту норму о прямом платеже, то это будет не совсем понятно для наших партнеров, и мы будем выглядеть так, будто нарушаем эти нормы, хотя это не так», — дополнил он.