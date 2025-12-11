Скляр объяснил, почему Казахстан не может отменить утильсбор

Журналисты сообщили, что автопроизводители считают механизм уплаты утильсбора не совсем понятным, поскольку платежи перечисляются в «Жасыл Даму», а затем возвращаются обратно, из-за чего возникает вопрос, нужен ли утильсбор вообще для производителей. Представители СМИ также уточнили, какова позиция правительства по этому поводу.
«Схема следующая: производитель, когда завозит так называемый марш-комплект — автомобиль в разобранном виде — потом собирает его здесь, производит сварку, окраску. Вот во время ввоза этих комплектующих он заплатит, условно назовем, миллион тенге в “Жасыл Даму”. Когда он собрал автомобиль и продал его, этот миллион тенге ему возвращается. В кодексе фактически это является возвратом. В Экологическом кодексе почему-то написано “стимулирование автопроизводителей”. Люди, которые хотят очернить наше машиностроение, говорят другое слово — не “стимулирование”, а “субсидирование”. Но это ни то ни другое, это фактически возврат», — ответил Роман Скляр.
Он подчеркнул, что это требование именно экологического законодательства.
«То есть эти деньги выводятся из оборота машиностроительных компаний и перечисляются. Потом, когда считаем цифры: сколько же получил “Жасыл Даму” за утильсборы, вот этот миллион, который многократно может гоняться. Следующую машину привезли — опять миллион туда-сюда прогнали. Получаются такие гигантские цифры. А вот автосалон, который купил готовый импортный автомобиль, он заплатил этот миллион — и все, он остается в “Жасыл Даму”. Потом машину продает», — сказал первый заместитель премьер-министра РК.
Он считает, что лучше бы, конечно, сделать зачет, но это требование законодательства.
«И потом, когда мы вступали в ВТО, нормы ВТО говорят о том, что мы снизили таможенную пошлину с 30 до 15 процентов, однако заместили ее этим утильсбором. Но он должен идти на экологические нужды, на другие мероприятия — он может быть потрачен на это. Однако, если мы отменим эту норму о прямом платеже, то это будет не совсем понятно для наших партнеров, и мы будем выглядеть так, будто нарушаем эти нормы, хотя это не так», — дополнил он.
17 июля 2025 года были обновлены правила выплат за сбор, транспортировку и переработку отходов РОП.