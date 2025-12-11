Как не столкнуться с отказом заявки на получение кредита

Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй, сообщает ИА DEITA.RU.
Главной причиной увеличения числа отказов эксперты считают введение макропруденциальных ограничений для банков, таких как надбавки и лимиты. Аналитик портала «Банки.ру» Инна Солдатенкова отметила, что с июля эти требования распространились на все сегменты розничного кредитования, включая необеспеченные кредиты, ипотеку и автокредиты.
Выдавая кредит заемщикам с высоким или пограничным показателем долговой нагрузки (50% и выше), банки сталкиваются с увеличением требований к капиталу. Кроме того, растущий объем просроченной задолженности вынуждает кредиторов формировать дополнительные резервы, что снижает их прибыльность.
В результате эти факторы делают выдачу кредитов значительной части заемщиков экономически невыгодной для банков, поскольку создание финансовых буферов уменьшает потенциальную прибыль. В таких условиях банки склонны кредитовать только максимально надежных заемщиков — с низким уровнем долговой нагрузки и хорошим кредитным рейтингом.
Солдатенкова советует потенциальным заемщикам тщательно подходить к подаче заявок: перед этим стоит рассчитать свой уровень долговой нагрузки с учетом доходов и предполагаемых ежемесячных платежей. При превышении 50% рекомендуется привлечь созаемщика или уменьшить запрашиваемую сумму кредита.
Также снизить долговую нагрузку можно за счет увеличения срока кредита, однако в этом случае общие выплаты увеличатся. Еще один способ — использовать финансовые платформы, которые автоматически оценят финансовое положение заемщика и предложат наиболее подходящие варианты кредита.
Если нет острой необходимости в получении кредита, лучше подождать с подачей заявки, чтобы не ухудшать свою кредитную историю отказами и не расширять ее негативными записями. По мнению Солдатенковой, активизация кредитного рынка ожидается не ранее второй половины 2026 — начала 2027 года.