Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как не столкнуться с отказом заявки на получение кредита

В октябре 2025 года доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты достигла 81,9%, что является самым высоким показателем за последний год.

Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй, сообщает ИА DEITA.RU.

Главной причиной увеличения числа отказов эксперты считают введение макропруденциальных ограничений для банков, таких как надбавки и лимиты. Аналитик портала «Банки.ру» Инна Солдатенкова отметила, что с июля эти требования распространились на все сегменты розничного кредитования, включая необеспеченные кредиты, ипотеку и автокредиты.

Выдавая кредит заемщикам с высоким или пограничным показателем долговой нагрузки (50% и выше), банки сталкиваются с увеличением требований к капиталу. Кроме того, растущий объем просроченной задолженности вынуждает кредиторов формировать дополнительные резервы, что снижает их прибыльность.

В результате эти факторы делают выдачу кредитов значительной части заемщиков экономически невыгодной для банков, поскольку создание финансовых буферов уменьшает потенциальную прибыль. В таких условиях банки склонны кредитовать только максимально надежных заемщиков — с низким уровнем долговой нагрузки и хорошим кредитным рейтингом.

Солдатенкова советует потенциальным заемщикам тщательно подходить к подаче заявок: перед этим стоит рассчитать свой уровень долговой нагрузки с учетом доходов и предполагаемых ежемесячных платежей. При превышении 50% рекомендуется привлечь созаемщика или уменьшить запрашиваемую сумму кредита.

Также снизить долговую нагрузку можно за счет увеличения срока кредита, однако в этом случае общие выплаты увеличатся. Еще один способ — использовать финансовые платформы, которые автоматически оценят финансовое положение заемщика и предложат наиболее подходящие варианты кредита.

Если нет острой необходимости в получении кредита, лучше подождать с подачей заявки, чтобы не ухудшать свою кредитную историю отказами и не расширять ее негативными записями. По мнению Солдатенковой, активизация кредитного рынка ожидается не ранее второй половины 2026 — начала 2027 года.