Проезд по новому мосту в Новосибирске будет бесплатным

«Мы надеемся, что работы [по вводу транспортных развязок] будут выполнены в течение 2026 года», — пояснил Андрей Травников.
Проезд по мосту планируется сделать бесплатным на протяжении всего 2026 года. По словам губернатора, такое решение связано с необходимостью завершения работ по вводу транспортных развязок на подходах к масштабному сооружению. При этом само движение по мосту планируется открыть в ближайшие дни, так как техническая готовность для запуска движения на правый берег реки уже обеспечена.
Строительство четвертого моста через Обь ведется в рамках концессионного соглашения с привлечением частного инвестора. Общая стоимость проекта, включающего создание развязок на обоих берегах, превышает 44 миллиарда рублей.
Напомним, что протяженность всех объектов инфраструктуры составит более 5 километров. В конце 2022 года на завершение строительства было дополнительно выделено 7 миллиардов рублей из-за подорожания материалов.