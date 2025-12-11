Проезд по новому мосту в Новосибирске будет бесплатным

Проезд по мосту планируется сделать бесплатным на протяжении всего 2026 года. По словам губернатора, такое решение связано с необходимостью завершения работ по вводу транспортных развязок на подходах к масштабному сооружению. При этом само движение по мосту планируется открыть в ближайшие дни, так как техническая готовность для запуска движения на правый берег реки уже обеспечена.