Проезд по новому мосту в Новосибирске будет бесплатным

НОВОСИБИРСК, 11 декабря, ФедералПресс. Власти Новосибирской области приняли решение не взимать плату за проезд по строящемуся четвертому мосту через реку Обь. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников на итоговой пресс-конференции.

«Мы надеемся, что работы [по вводу транспортных развязок] будут выполнены в течение 2026 года», — пояснил Андрей Травников.

Проезд по мосту планируется сделать бесплатным на протяжении всего 2026 года. По словам губернатора, такое решение связано с необходимостью завершения работ по вводу транспортных развязок на подходах к масштабному сооружению. При этом само движение по мосту планируется открыть в ближайшие дни, так как техническая готовность для запуска движения на правый берег реки уже обеспечена.

Строительство четвертого моста через Обь ведется в рамках концессионного соглашения с привлечением частного инвестора. Общая стоимость проекта, включающего создание развязок на обоих берегах, превышает 44 миллиарда рублей.

Напомним, что протяженность всех объектов инфраструктуры составит более 5 километров. В конце 2022 года на завершение строительства было дополнительно выделено 7 миллиардов рублей из-за подорожания материалов.