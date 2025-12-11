Ричмонд
Названа средняя зарплата в Башкирии

По данным Башстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии за январь — сентябрь 2025 года достигла 72 153 рублей, в III квартале — 73 105 рублей. Это на 11,1 и 10,1% соответственно выше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Источник: Башинформ

При этом реальная начисленная зарплата увеличилась на 1,7 и 1,9% соответственно.

В сентябре 2025-го средняя зарплата в республике превысила 72 466 рублей с ростом на 8,5 процента по сравнению с сентябрем 2024 года.

Как сообщал ранее «Башинформ», среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих за период определяется исходя из начисленного фонда зарплаты работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.

Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.

Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.