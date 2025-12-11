Названа средняя зарплата в Башкирии

По данным Башстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии за январь — сентябрь 2025 года достигла 72 153 рублей, в III квартале — 73 105 рублей. Это на 11,1 и 10,1% соответственно выше, чем в аналогичном периоде 2024 года.