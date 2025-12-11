Названа средняя зарплата в Башкирии

При этом реальная начисленная зарплата увеличилась на 1,7 и 1,9% соответственно.
В сентябре 2025-го средняя зарплата в республике превысила 72 466 рублей с ростом на 8,5 процента по сравнению с сентябрем 2024 года.
Как сообщал ранее «Башинформ», среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих за период определяется исходя из начисленного фонда зарплаты работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.
Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.
Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.