Кто в Казахстане может рассчитывать на зарплату от миллиона тенге

Согласно анализу Электронной биржи труда Enbek.kz, зарплаты в один миллион тенге и выше остаются реальностью для узкого круга высококвалифицированных специалистов и топ-менеджеров, сообщает El.kz.
Наиболее высокие предложения от работодателей в ноябре были зафиксированы в сфере управления и ответственных технических должностей. Верхние границы окладов для главных строителей и начальников производственных участков начинались от 640 и 595 тысяч тенге соответственно. Авиационные диспетчеры также могли рассчитывать на доход от 568 тысяч тенге.
При этом самые амбициозные финансовые ожидания демонстрировали сами соискатели. Лидером по запрашиваемой зарплате стала профессия пилота гражданской авиации, где средние ожидания достигали 1,9 миллиона тенге. На втором месте с результатом около 1,2 миллиона тенге оказались руководители IT-подразделений в коммерческом секторе и главные геологи.
Анализ показывает, что путь к доходу в миллион тенге и выше лежит через глубокую экспертизу, управленческую ответственность и работу в ключевых для экономики отраслях, таких как IT, геологоразведка и авиация. В то время как рынок корректируется сезонно, спрос на уникальных профессионалов высшей категории остаётся стабильным и хорошо оплачиваемым.
