Крым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости Крым. Крым и Севастополь в связи с дополнительной потребностью получат более 15,2 млн рублей на компенсации льготникам за оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном сайте кабмина.

Источник: РИА "Новости"

«Речь идет о мерах социальной поддержки ветеранов, инвалидов, а также пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация — до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета», — пояснили в пресс-службе правительства.

В соответствии с документом, Крым на эти цели дополнительно получит около 2,5 млн рублей, Севастополь — 12,7 млн. Всего в 43 региона донаправлено 2,8 млрд рублей. В целом же на компенсации в 2025 году уже было выделено свыше 120 млрд рублей.

В 2026 году тарифы управляющих компаний на обслуживание многоквартирных жилых домов в Крыму могут вырасти до 10−12%, сообщали ранее в АНО «ЖКХ-контроль».