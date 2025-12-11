Крым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУ

«Речь идет о мерах социальной поддержки ветеранов, инвалидов, а также пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация — до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета», — пояснили в пресс-службе правительства.
В соответствии с документом, Крым на эти цели дополнительно получит около 2,5 млн рублей, Севастополь — 12,7 млн. Всего в 43 региона донаправлено 2,8 млрд рублей. В целом же на компенсации в 2025 году уже было выделено свыше 120 млрд рублей.
В 2026 году тарифы управляющих компаний на обслуживание многоквартирных жилых домов в Крыму могут вырасти до 10−12%, сообщали ранее в АНО «ЖКХ-контроль».