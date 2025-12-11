В Самаре самую большую зарплату в декабре предлагают оператору станка

В Самаре местным жителям рассказали о самых оплачиваемых вакансиях декабря. Аналитику представил сервис по поиску работы SuperJob.
— Больше всего готовы платить оператору кромкооблицовочного станка в мебельной компании. Кандидату предлагают от 115 до 150 тысяч рублей. На втором месте — вакансия директора магазина (от 104 до 132 тысяч рублей в месяц), третье место занимает вакансия менеджера по продажам (от 90 тысяч рублей), — написали в сообщении.
Среди наиболее привлекательных вакансий выделяются позиции в IT и финансовом секторе, строительстве и промышленности, здравоохранении, логистике и автосервисе, а также в сфере розничной торговли и управления.