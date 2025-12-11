Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону появится корсовет для бизнеса и образования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря, ФедералПресс. На Дону создан специальный совет, который будет заниматься координацией между учебными заведениями и бизнесом. Решение о его создании принял губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Это необходимо для подготовки кадров для экономики.

«Надо с каждым предприятием точечно отрабатывать потребности в кадрах, особенно в условиях дефицита квалифицированных специалистов. Задача образовательной системы — эту потребность удовлетворять. Это важно и для тех, кто только собирается открыть производство в нашей области», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

В Ростовской области активно работает координационный совет, цель которого — обеспечить соответствие специальностей в системе профессионального образования потребностям предприятий региона. В состав совета вошли представители региональных ведомств, руководители крупных предприятий Дона и директора ведущих колледжей области. Заместителя губернатора Андрея Фатеева назначили главой структуры.

Совет стремится наладить сотрудничество между образовательными учреждениями и производственными организациями. Благодаря этому будущие специалисты смогут получать актуальные знания и навыки, необходимые для работы на предприятиях региона.

Ожидается, что к 2030 году количество студентов донских колледжей увеличится на 14%. Уже сейчас Ростовская область сформировала заказ на подготовку 23 тысяч абитуриентов по 160 востребованным в регионе рабочим профессиям на учебный год 2025−2026. Это свидетельствует о том, что власти региона придают большое значение развитию профессионального образования и подготовке квалифицированных специалистов.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше