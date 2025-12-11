На Дону появится корсовет для бизнеса и образования

«Надо с каждым предприятием точечно отрабатывать потребности в кадрах, особенно в условиях дефицита квалифицированных специалистов. Задача образовательной системы — эту потребность удовлетворять. Это важно и для тех, кто только собирается открыть производство в нашей области», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
В Ростовской области активно работает координационный совет, цель которого — обеспечить соответствие специальностей в системе профессионального образования потребностям предприятий региона. В состав совета вошли представители региональных ведомств, руководители крупных предприятий Дона и директора ведущих колледжей области. Заместителя губернатора Андрея Фатеева назначили главой структуры.
Совет стремится наладить сотрудничество между образовательными учреждениями и производственными организациями. Благодаря этому будущие специалисты смогут получать актуальные знания и навыки, необходимые для работы на предприятиях региона.
Ожидается, что к 2030 году количество студентов донских колледжей увеличится на 14%. Уже сейчас Ростовская область сформировала заказ на подготовку 23 тысяч абитуриентов по 160 востребованным в регионе рабочим профессиям на учебный год 2025−2026. Это свидетельствует о том, что власти региона придают большое значение развитию профессионального образования и подготовке квалифицированных специалистов.