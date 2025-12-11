На Дону появится корсовет для бизнеса и образования

Ожидается, что к 2030 году количество студентов донских колледжей увеличится на 14%. Уже сейчас Ростовская область сформировала заказ на подготовку 23 тысяч абитуриентов по 160 востребованным в регионе рабочим профессиям на учебный год 2025−2026. Это свидетельствует о том, что власти региона придают большое значение развитию профессионального образования и подготовке квалифицированных специалистов.