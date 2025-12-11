Силиконовые импланты для груди будут производиться в соседней с Беларусью России

По словам, главного внештатного специалиста по пластической хирургии Минздрава России Натальи Мантуровой, качество российского импланта не уступает американским, французским, немецким и бразильским аналогам. А стоимость будет ниже — около 90 — 120 тысяч рублей. А благодаря отсутствию затрат на сложную логистику и таможенные платежи цена российских имплантов должна оказаться ниже зарубежных изделий минимум на 25−30%.