Силиконовые импланты для груди будут производиться в соседней с Беларусью России

В соседней с Беларусью России начнут выпускать силиконовые импланты для груди.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде начнут производить первые российские силиконовые импланты для груди, сообщила «Российская газета».

По словам, главного внештатного специалиста по пластической хирургии Минздрава России Натальи Мантуровой, качество российского импланта не уступает американским, французским, немецким и бразильским аналогам. А стоимость будет ниже — около 90 — 120 тысяч рублей. А благодаря отсутствию затрат на сложную логистику и таможенные платежи цена российских имплантов должна оказаться ниже зарубежных изделий минимум на 25−30%.

Кластер в Нижнем Новгороде, где будут производиться в том числе импланты, планируют сдать в эксплуатацию в 2028 году. Мощность производства составит 45 тысяч имплантов в год.

