Газ и электро: как меняется автопарк Калининградской области

У автобусов за десятилетие был заметный рост: с 0,7% в 2015-м до 3,0% в 2023-м, однако в 2024 году показатель немного откатился — до 2,9%. Среди грузовиков максимум пришёлся на 2022 год (2,2%), а к 2024-му доля сократилась до 1,7%.
При этом в абсолютных цифрах картина другая: количество газовых грузовиков и автобусов за год, наоборот, выросло — на 12,5% и 10,7% соответственно. Легковых газовых машин стало меньше на 9,1%.
С электромобилями ситуация значительно динамичнее. В 2024 году их доля среди легковых автомобилей региона достигла 1,2%, что на 0,5 п.п. выше прошлогоднего уровня. Для сравнения: в 2015-м электрокары занимали в регионе всего 0,001%.
По общему соотношению электромобилей и гибридов ко всему автопарку Калининградская область поднялась на 12-е место в стране. Год назад регион делил 14−16 позиции с Камчатским краем и Якутией. Лидерство остаётся за Еврейской автономной областью, где доля электромобилей составляет впечатляющие 5,3%, указывает Калининградстат.