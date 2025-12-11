Газ и электро: как меняется автопарк Калининградской области

У автобусов за десятилетие был заметный рост: с 0,7% в 2015-м до 3,0% в 2023-м, однако в 2024 году показатель немного откатился — до 2,9%. Среди грузовиков максимум пришёлся на 2022 год (2,2%), а к 2024-му доля сократилась до 1,7%.