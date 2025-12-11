Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Газ и электро: как меняется автопарк Калининградской области

В 2024 году доля легковых автомобилей на газомоторном топливе в Калининградской области осталась на уровне 0,3% — этот показатель не меняется с 2021 года.

Источник: Янтарный край

У автобусов за десятилетие был заметный рост: с 0,7% в 2015-м до 3,0% в 2023-м, однако в 2024 году показатель немного откатился — до 2,9%. Среди грузовиков максимум пришёлся на 2022 год (2,2%), а к 2024-му доля сократилась до 1,7%.

При этом в абсолютных цифрах картина другая: количество газовых грузовиков и автобусов за год, наоборот, выросло — на 12,5% и 10,7% соответственно. Легковых газовых машин стало меньше на 9,1%.

С электромобилями ситуация значительно динамичнее. В 2024 году их доля среди легковых автомобилей региона достигла 1,2%, что на 0,5 п.п. выше прошлогоднего уровня. Для сравнения: в 2015-м электрокары занимали в регионе всего 0,001%.

По общему соотношению электромобилей и гибридов ко всему автопарку Калининградская область поднялась на 12-е место в стране. Год назад регион делил 14−16 позиции с Камчатским краем и Якутией. Лидерство остаётся за Еврейской автономной областью, где доля электромобилей составляет впечатляющие 5,3%, указывает Калининградстат.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше