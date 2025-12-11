Башкирии дополнительно выделят на оплату труда медиков 127,7 млн рублей

Выделенные средства распределят между бюджетами территориальных фондов ОМС. Решение правительства принято с учетом прогноза годового прироста численности медиков. По этому прогнозу, в 2026 году в больницы и поликлиники России поступят на работу свыше 6 тысяч врачей и более 8 тысяч специалистов среднего медперсонала.