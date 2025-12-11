Ричмонд
Башкирии дополнительно выделят на оплату труда медиков 127,7 млн рублей

Правительство России дополнительно направит регионам более 9,6 млрд рублей на оплату труда медработников в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Источник: Башинформ

Башкирия из этой суммы получит около 127,7 млн рублей.

Более 9,6 млрд рублей будет дополнительно направлено на зарплату врачей и среднего медперсонала в следующем, 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Выделенные средства распределят между бюджетами территориальных фондов ОМС. Решение правительства принято с учетом прогноза годового прироста численности медиков. По этому прогнозу, в 2026 году в больницы и поликлиники России поступят на работу свыше 6 тысяч врачей и более 8 тысяч специалистов среднего медперсонала.

Как сообщал Башинформ, Башкирия дополнительно получит в этом году 227 млн рублей на соцподдержку по оплате ЖКУ.