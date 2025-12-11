Проезд в новосибирском метро подорожает до 48 рублей с 24 декабря

Стоимость проезда в метро Новосибирска вырастет в конце декабря. С 24 числа одна поездка будет стоить 48 рублей. Мэрия Новосибирска опубликовала постановление.
Новый тариф установлен постановлением мэрии на основании решения тарифной комиссии. Он является предельным максимальным для метрополитена.
Постановление вступает в силу с 24 декабря 2025 года. При этом предыдущий документ, действовавший с декабря прошлого года, признаётся утратившим силу. Контроль за исполнением возложен на департамент транспорта.