Проезд в новосибирском метро подорожает до 48 рублей с 24 декабря

Мэрия установила новый предельный тариф на одну поездку.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость проезда в метро Новосибирска вырастет в конце декабря. С 24 числа одна поездка будет стоить 48 рублей. Мэрия Новосибирска опубликовала постановление.

Новый тариф установлен постановлением мэрии на основании решения тарифной комиссии. Он является предельным максимальным для метрополитена.

Постановление вступает в силу с 24 декабря 2025 года. При этом предыдущий документ, действовавший с декабря прошлого года, признаётся утратившим силу. Контроль за исполнением возложен на департамент транспорта.