КФУ получит 251 миллион рублей на поддержку школ для юных математиков и ученых

Средства будут направлены на обучение педагогов и премии за победы учеников в интеллектуальных состязаниях. К 30 августа 2026 года университету необходимо достичь целевых показателей: сохранить в профильных школах не менее 80% учащихся и довести долю победителей олимпиад до 5%.