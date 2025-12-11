Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КФУ получит 251 миллион рублей на поддержку школ для юных математиков и ученых

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Источник: Комсомольская правда

Казанский федеральный университет (КФУ) получит грант в размере 250,8 миллиона рублей на поддержку школ с углубленным изучением точных наук. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Средства будут направлены на обучение педагогов и премии за победы учеников в интеллектуальных состязаниях. К 30 августа 2026 года университету необходимо достичь целевых показателей: сохранить в профильных школах не менее 80% учащихся и довести долю победителей олимпиад до 5%.

Эта сумма станет дополнением к федеральному финансированию вуза по программе «Приоритет-2030», которое в 2026 году составит 830 миллионов рублей. В связи с этим общий объем государственной поддержки КФУ по двум направлениям превысит 1 миллиард рублей.

Напомним, в казанской гимназии № 14 загорелся потолок в спортзале. Учебный процесс завтра в школе продолжится в штатном режиме.