КФУ получит 251 миллион рублей на поддержку школ для юных математиков и ученых

Казанский федеральный университет (КФУ) получит грант в размере 250,8 миллиона рублей на поддержку школ с углубленным изучением точных наук. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Средства будут направлены на обучение педагогов и премии за победы учеников в интеллектуальных состязаниях. К 30 августа 2026 года университету необходимо достичь целевых показателей: сохранить в профильных школах не менее 80% учащихся и довести долю победителей олимпиад до 5%.
Эта сумма станет дополнением к федеральному финансированию вуза по программе «Приоритет-2030», которое в 2026 году составит 830 миллионов рублей. В связи с этим общий объем государственной поддержки КФУ по двум направлениям превысит 1 миллиард рублей.
Напомним, в казанской гимназии № 14 загорелся потолок в спортзале. Учебный процесс завтра в школе продолжится в штатном режиме.