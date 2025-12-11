Bloomberg: Китай впервые запустил «авианосец дронов»

По данным журналистов агентства, испытание «материнского дрона» провели в провинции Шэньси. «Цзютянь» представляет собой воздушную платформу, с которой можно отправлять рои ударных беспилотников и транспортировать оружие. Аппарат уже называют воздушным авианосцем, с которого могут взлетать к целям БПЛА, пишут «Ведомости».