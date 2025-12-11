Ричмонд
Bloomberg: Китай впервые запустил «авианосец дронов»

В Китае успешно испытали новый «материнский дрон» «Цзютянь». Многофункциональный летательный аппарат выполнил полетную миссию и вернулся на базу. О тестировании крупнейшего в мире беспилотника, пока не имеющего аналогов, сообщил Bloomberg.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным журналистов агентства, испытание «материнского дрона» провели в провинции Шэньси. «Цзютянь» представляет собой воздушную платформу, с которой можно отправлять рои ударных беспилотников и транспортировать оружие. Аппарат уже называют воздушным авианосцем, с которого могут взлетать к целям БПЛА, пишут «Ведомости».

«Цзютянь» способен переносить до шести тонн груза. На платформе «материнского дрона» предусмотрено восемь точек для креплений, на которых можно подвесить управляемые бомбы, ракеты «воздух-воздух», «воздух-корабль» или БПЛА-камикадзе. Внутренний отсек беспилотника- «авианосца» вмещает до 100 мини-дронов, которые используются для запуска роем, чтобы вызвать перегрузки систем вражеского ПВО.

Впервые «Цзютянь» продемонстрировали на авиасалоне в Чжухае в 2024 году. Разработка привлекла всеобщее внимание и еще раз напомнила представителям военных ведомств других стран, что Китай пока лидирует в разработке беспилотных систем.

Параметры дрона вызывают критику ряда экспертов. Есть мнение, что крупный размер делает «Цзютянь» слишком заметным для противника и его систем ПВО.

Производством инновационного беспилотника занимается государственная оборонная компания Xi’an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd. Предполагается, что после серии испытаний новый дрон поступит на вооружение китайской армии.