Путин заявил об индексации страховых пенсий с 1 января выше уровня инфляции

Владимир Путин сообщил, что с 1 января страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6%, что выше уровня инфляции, которая ожидается по итогам 2025 года. Кроме этого, увеличатся и социальные пенсии — их индексация запланирована на апрель. Как изменятся выплаты и кому еще поднимут пенсию в 2026-м — в материале «Газеты.Ru».