Премьер-министры ЕАЭС договорились освободить от пошлин ввоз электромобилей в Беларусь, Армению и Кыргызстан

«Освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Республике Беларусь, Республике Армения и Кыргызской Республике. При этом не допускается передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство и (или) постоянное место жительства в Республике Казахстан или в Российской Федерации. В случае с “последовательными гибридами” запрет также касается передачи прав лицам, имеющим гражданство и (или) постоянное место жительства в Республике Беларусь», — пояснили в ЕЭК. -0-