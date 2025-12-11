Премьер-министры ЕАЭС договорились освободить от пошлин ввоз электромобилей в Беларусь, Армению и Кыргызстан

11 декабря, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Главами правительств стран ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло 11 декабря в Москве под председательством премьер-министра Беларуси Александра Турчина, достигнута договоренность по тарифной льготе на ввоз электромобилей в Беларусь, Армению и Кыргызстан в 2026 году. Об этом БЕЛТА сообщили в торговом блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
«Достигнута договоренность предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в ряд стран Евразийского экономического союза в 2026 году. Решение касается “чистых электричек” (код 8703 80 000 3 ТН ВЭД ЕАЭС), ввозимых в Республику Беларусь в количестве 20 тыс. штук, а также “чистых электричек” и “последовательных гибридов” (код 8703 80 000 5 ТН ВЭД ЕАЭС), ввозимых в Республику Армения в количестве 15 тыс. штук и в Кыргызскую Республику в количестве 15 тыс. штук», — уточнили в ЕЭК.
«Мера таможенно-тарифного регулирования уже продемонстрировала положительный эффект в предыдущие годы своего действия. Ожидаем, что она и дальше будет способствовать формированию рынка электромобилей и развитию зарядной инфраструктуры, а также увеличению доли экологически чистого транспорта на территории Евразийского экономического союза», — прокомментировал решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
«Освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Республике Беларусь, Республике Армения и Кыргызской Республике. При этом не допускается передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство и (или) постоянное место жительства в Республике Казахстан или в Российской Федерации. В случае с “последовательными гибридами” запрет также касается передачи прав лицам, имеющим гражданство и (или) постоянное место жительства в Республике Беларусь», — пояснили в ЕЭК. -0-
