Чеботарь: инвестиционная политика новой пятилетки нацелена на укрепление экономического потенциала регионов

«Новые производства укрепляют региональный каркас устойчивого развития страны. В текущей пятилетке особый акцент был сделан на инициативе “Один район — один проект”. Уже реализовано более сотни проектов, создано порядка 4,9 тыс. новых рабочих мест. С этого года мы обеспечили ее трансформацию и внедрили новую “Региональную инициативу”, чья отличительная особенность — упрощенный порядок администрирования принятия решений. Мы видим широкий интерес со стороны бизнеса: с начала года ее частью стало около 150 проектов с более чем Br1,1 млрд и созданием примерно 2,6 тыс. рабочих мест. В 2026-м “Региональная инициатива” получит дальнейшее развитие. Кредитный продукт “Инвестиционное развитие” будет трансформирован в новые кредитные продукты, направленные на реализацию задач предстоящей пятилетки и отражающие ее основные приоритеты: сильные регионы, технологическая самодостаточность и туристический потенциал», — пояснил Юрий Чеботарь.