Ладу «семёрку» 2011 года с пробегом 2990 км выставили на продажу за 850 тысяч рублей

Ранее «АвтоВАЗ», впервые за много месяцев раскрыв данные, сообщил, что продажи Lada за январь-ноябрь 2025 года упали почти на треть — до 304,8 тысяч машин. При этом доля бренда на российском рынке снизилась с 27,6% до 25,1%.