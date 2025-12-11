Депутат Буцкая: семьи с детьми в 2026 году могут получить налоговую выплату

В 2026 году россияне смогут оформить семейную налоговую выплату. О том, как это будет работать, рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Чтобы получить возврат, нужно подать соответствующее заявление через портал Госуcлуги, только после оформления всех бумаг будет проведена выплата. Автоматически деньги не приходят.
На выплату могут претендовать семьи, в которых подрастают двое и более детей, а средний доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе. Если все условия соблюдены, то налоговая пересчитает уплаченный налог, и вместо 13% будет ставка в 6%, а разницу вернут на счет заявителю. Плюс каждому из родителей может полагаться выплата.
— В зависимости от зарплаты это может быть и 50 тыс. рублей, и 70 тыс. рублей, и 100 тыс. рублей, — рассказала Буцкая RT.
Ранее, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко отметил, что рост ставки по ипотеке для молодых семей негативно скажется на рождаемости. Сейчас большинство молодых семей не заводят даже первого ребенка именно по причине того, что им просто негде жить. При повышении ставки по семейной ипотеке до 12% россияне просто не будут заводить детей, заявил депутат «Газета.Ru».
Ранее, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил распространить семейную ипотеку на покупку жилья на вторичном рынке по всей стране. До этого глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков говорил, что расширение уже действующей программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» на вторичный сектор недвижимости запланировано на начало 2026 года, сообщает ОТР.