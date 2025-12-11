Депутат Буцкая: семьи с детьми в 2026 году могут получить налоговую выплату

Ранее, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко отметил, что рост ставки по ипотеке для молодых семей негативно скажется на рождаемости. Сейчас большинство молодых семей не заводят даже первого ребенка именно по причине того, что им просто негде жить. При повышении ставки по семейной ипотеке до 12% россияне просто не будут заводить детей, заявил депутат «Газета.Ru».