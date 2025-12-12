Нацбанк заметно поднял курс евро и курс доллара на 12 декабря перед выходными

Национальный банк скорректировал курсы валют на 12 декабря, пятницу. Перед выходными стали ощутимо выше курс доллара и курс евро, а курс российского стал легче в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На пятницу, 12 декабря, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9341 белорусского рубля, 1 евро — 3,4335 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7203 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в четверг, 11 декабря, курс евро и курс доллара ощутимо подросли, а курс российского рубля довольно сильно уменьшился. Ощутимее других в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше сразу на 0,0326 белрубля, курс евро увеличился на 0,0567 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0321 белрубля.
